Heßdorf vor 28 Minuten

Unfallflucht

Ungewöhnlicher Fall: Polizei sucht nach unfallflüchtigem Kind - Zeuge meldet Vorfall

In Heßdorf fuhr am Dienstag ein noch unbekanntes Kind ein geparktes Auto an. Das Kind war auf seinem Kinderfahrrad unterwegs und entfernte sich nach dem Vorfall umgehend vom Tatort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.