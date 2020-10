Hchstadt a. d. Aisch vor 1 Stunde

Einzelhandel

Stadt ohne Geschft

Es ist noch ruhig an diesem Vormittag in der Hauptstrae, aber Ute Schmidhuber kennt das ja schon. Jeden Morgen sperrt sie ihr Zigarrengeschft um Punkt acht Uhr auf. Sie rumt dann erst einmal die Postkartenstnder nach drauen, 2,50 Euro das Stck im Sdseemotiv. Sie rckt das Sortiment zurecht, die Zigarren aus Cuba, ohne die sie hier schon lange zusperren mssten. Oder den Whisky aus dem Aischgrund, der nun auch online verfgbar ist. Bis die Hauptstrae an diesem Tag erwacht, wird es dauern. Fr manche aber ist selbst das nicht mehr als ein mdes Ghnen.