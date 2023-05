Aufgrund von Bauarbeiten auf der A3 kommt es ab dem heutigen Donnerstag (11. Mai) zu einer Sperrung an einer Anschlussstelle bei Erlangen.

Hintergrund der Arbeiten ist der sechsspurige Ausbau der Autobahn auf der Teilstrecke zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen, teilt die "A3 Nordbayern GmbH" mit.

Bauarbeiten an Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach: Nächtliche Sperrung beginnt heute

Im Bereich Erlangen haben die Ausbauarbeiten inzwischen ebenfalls begonnen: In diesem Zuge wird auch die Ausfädelungsspur an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach in Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main angepasst.

Deshalb kommt es dort ab Donnerstag zur Sperrung der Ausfahrtsrampe: Die Sperrung beginnt gegen 21 Uhr abends und dauert etwa bis 6 Uhr am Freitagmorgen an.

Die A3 Nordbayern GmbH bittet um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Martin Schutt/zb/dpa