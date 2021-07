Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Mittwochabend (07. Juli 2021) im Kreis Erlangen-Höchstadt gegeben. Nach ersten Informationen von NEWS5 kam eine 18-jährige Frau zwischen Bösenbechhofen und Zentbechhofen in einer Kurve nach rechts von der Straße ab.

Die junge Frau wollte noch gegensteuern, heißt es, doch rutschte dann nach links in den Graben, wo ihr Auto in Seitenlange rutschte und anschließend auf dem Dach zum Liegen kam. Wie NEWS5 berichtet, kam die 18-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.