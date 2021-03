Am vergangenen Mittwoch (24.03.2021) kam es auf der A3 zu einem großen Unfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Etwa gegen 08.30 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Regensburg unterwegs. In der Nähe der Anschlussstelle Höchstadt-Aisch hatte es dann gekracht.

Der 49-Jährige übersah im Baustellenbereich einen Stau und fuhr von hinten in einen weiteren Wagen hinein. Dieser wurde von dem Aufprall nach vorne geschoben, wodurch ein weiteres Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher wurde leicht verletzt und umgehend von den Rettungskräften in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Unfall A3: Drei Menschen wurden verletzt

Fahrerin und Fahrer der weiteren Fahrzeuge wurde von den Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt. Zwei Fahrzeuge wurden im Zuge dessen abgeschleppt.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen mitteilt, beläuft sich der geschätzte Schade auf circa 28.000 Euro.