Schmierereien an der Adelsdorfer Aischgrundhalle - Vandalen auf dem Dach fotografiert

Über ungebetenen Besuch auf dem Hallendach der Aischgrundhalle in der Nacht vom Samstag auf Sonntag setzte Bürgermeister Karsten Fischkal die Mitglieder des Sozialausschusses ebenfalls in Kenntnis. Hausmeister Norbert Lunz zeigte dem Gremium zudem die Schmierereien, mit denen die Außenwand der Halle verunstaltet wurde. Neben einem "C" findet sich dort auch die Postleitzahl "91315", beides aufgebracht in gelber Farbe.

Aufgefallen waren in diesem Zusammenhang fünf Jugendliche, auch Alkohol soll laut Fischkal eine Rolle gespielt haben. Es existiert auch ein Foto. Es zeigt zwei Personen auf der Rückseite der Halle auf dem Dach.

"Dachbesucher hatten wir früher schon", erklärte Lunz. "Zu Halloween zum Beispiel. Auch Blitzableiter wurden schon mal rausgezogen."

"Das ist kein Dummerjungenstreich mehr", erklärte Fischkal sichtlich verärgert, "Wir haben da auch eine Photovoltaikanlage, da ist schon Power drauf. Wenn da was passiert..."

Thomas Lay (CSU) fragte genauer nach, wie es mit der Haftung aussehe, wenn so einem Dachbesucher etwas passieren würde. Fischkal erwiderte, dass dies deren Privatvergnügen wäre.

"Wir werden etwas herumbauen, damit der Aufstieg erschwert wird", sagte Fischkal, "Ich werde auch eine Belohnung aussetzen für sachdienliche Hinweise."