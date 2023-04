Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird das Bauwerk BW 345a, das die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Elsendorf und Frickenhöchstadt über BAB A3 überführt, erneuert. Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG erklärt, wird im kommenden Arbeitsschritt der Stahlträger der neuen Stahlverbundbrücke eingefahren und montiert.

Zu diesem Zweck muss die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Schlüsselfeld und der Anschlussstelle Höchstadt-Nord von Samstag, 29.04.2023 ca. 20:00 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 30.04.2023 ca. 07:00 Uhr voll gesperrt werden.

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Schlüsselfeld. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U11 zur Anschlussstelle Höchstadt-Nord geleitet.

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt / Main erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U88 zur Anschlussstelle Schlüsselfeld geführt.

Wichtiger Hinweis für Besucher Tank- und Rastanlage Steigerwald

Den Besuchern der Tank- und Rastanlage Steigerwald wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am Samstag, den 29.04.2023 bis spätestens 19:00 Uhr zu verlassen. Die Zufahrt und das Verlassen der Tank- und Rastanlage Steigerwald-Nord wird am Sonntag, 30.04.2023, aufgrund von Montagearbeiten an den Lärmschutzwänden voraussichtlich erst ab ca. 13:00 Uhr möglich sein. Die Zufahrt und das Verlassen der Tank- und Rastanlage Steigerwald-Süd ist voraussichtlich am Sonntag ab ca. 07.00 Uhr möglich.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.