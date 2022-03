Ein 23-jähriger Besucher einer Innenstadtkneipe in Erlangen ist am Dienstagmorgen (01.03.2022) mit einem weiteren Gast in Streit geraten. Laut Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, setzten die beiden Männer ihre Meinungsverschiedenheit vor dem Lokal fort.

Als der Gast den 23-Jährigen körperlich angriff, setzte sich dieser zur Wehr. Daraufhin griffen die Begleiter des Angreifers in die Auseinandersetzung ein. Mehrere Personen schlugen dem jungen Mann mit Fäusten ins Gesicht. Als dessen Bekannter schlichtend eingreifen wollte, wurde auch er angegriffen und geschlagen.

Schlägerei vor Innenstadtkneipe: Drei Jugendliche sind tatverdächtig

Die Gruppe der Angreifer flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Nach einer Fahndung wurden drei Jugendliche angetroffen, die möglicherweise als Tatverdächtige in Frage kommen. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Während sein Begleiter nur leichte Verletzungen davongetragen hatte, wurde der 23-jährige Kneipenbesucher schwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz