Sie ist ein Zeitzeuge im wahrsten Sinne. Und fast wäre sie in Vergessenheit geraten, die alte Höchstadter Turmuhr, die von 1855 bis 1958 in der Stadtpfarrkirche ihren Platz hatte. Als sie damals durch ein modernes Werk ersetzt wurde, landete sie schließlich beim Uhrmacher Alfred Wahlrab. Er bewahrte sie in der Scheune hinter seinem Haus in der Brückenstraße auf.