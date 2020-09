Herzogenaurach vor 1 Stunde

Trauermarsch

Schaeffler-Pläne: Protest mit Sarg und 1211 Kreuzen in Herzogenaurach

Rund 200 Schaeffler-Mitarbeiter protestierten am Mittwoch beim Aktionstag der IG Metall gegen den geplanten Stellenabbau. IG Metall und Betriebsrat sagen einen erbitterten Kampf an. In Herzogenaurach seien 1211 Stellen bedroht.