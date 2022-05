Zur sportlichen Rennradausfahrt Ride Tour mit Start in Erlangen am Sonntag, 29. Mai 2022, gibt es eine Neubesetzung. Wie der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. erklärt, ersetzt dabei eine Radsportgröße die andere. Marcus Burghardt, ehemaliger Etappensieger bei der Tour de France und einer der erfahrensten deutschen Radprofis, nimmt bei der vom City-Management Erlangen und der Deutschland Tour organisierten Rennradausfahrt den Platz von André Greipel ein.

Marcus Burghardt hat als Profiradrennfahrer schon vieles erlebt, wovon andere nur träumen können. Unter anderem hat er 2008 bei der Tour de France eine Etappe gewonnen und elfmal bei der Traditionstour durch Frankreich teilgenommen. Die über 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Ride Tour dürfen sich nun freuen, einen Tag mit ihm auf dem Rennrad zu verbringen. Er führt eines der beiden Teams der Ride Tour an und wird auch am Nachmittag nach Ankunft am Weinfest am Erlanger Schlossplatz mit den Teilnehmenden in gemütlicher Runde von seinen Radsporterlebnissen erzählen. Alle Infos zur Ride Tour gibt es auf: www.erlangen.info/ride-tour/

Beim am Vorabend (Samstag, 28. Mai) organisierten Sport-Talk Erlangen im Kreuz+Quer werden sich anstelle von André Greipel die ehemaligen Profifahrer Fabian Wegmann und Philipp Walsleben den Fragen des Moderators Axel Fischer stellen und Einblick in die Welt des Profiradsports geben. Zudem sind mit dem HC Erlangen Handballspieler Antonio Metzner und Geschäftsführer René Selke zwei Größen der lokalen Sportszene dabei, die gemeinsam mit Sportbürgermeister Jörg Volleth und City-Manager Christian Frank Einblick in die Sportstadt Erlangen geben werden.

Der Sport-Talk ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Infos zum Sport-Talk