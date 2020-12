Nach Erlangen ist jetzt Höchstadt dran: Die Außenstelle des Landratsamtes soll einen Neubau bekommen - vielleicht nicht so prestigeträchtig, wie das kleeblattförmige Hauptgebäude in der Erlanger Nägelsbachstraße. Aber "modern und funktional" soll es sein, so Landrat Alexander Tritthart CSU ) in der gestrigen Kreisausschusssitzung.