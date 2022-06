Bereits am Samstag (11. Juni) wurde über Ladendiebstähle im Stadtgebiet Erlangen unter dem Einsatz von Kinderwagen berichtet. Nun kam es am Montagnachmittag (20. Juni) zu einem weiteren Fall. Die Polizei geht von einer neuen Masche aus.

Am Montag gegen 16.30 Uhr wurden vier Frauen in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt beim gemeinschaftlichen Diebstahl ertappt. Ladendetektive kamen dem Quartett auf die Schliche. Die Damen ließen Bekleidung im Wert von rund 750 Euro aus dem Laden mitgehen.

Hoher dreistelliger Betrag in Kinderwagen entwendet

Zum Abtransport der Beute kamen die mitgeführten Kinderwagen zum Einsatz. Direkt über dem Diebesgut wurden die leiblichen Kleinkinder platziert. Die Waren wurden so an der Kasse vorbeigeschmuggelt. Bei der Anhaltung durch die Ladendetektive entkam eine Frau unerkannt. Die drei anderen Frauen wurden der Polizei überstellt, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt berichtet.

Infolgedessen wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Die Damen reisten für die Diebstähle von Bamberg nach Erlangen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden sogenannte Zustellungsbevollmächtigte für die eingeleiteten Diebstahlverfahren benannt.

Vorschaubild: © Pixabay