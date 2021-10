Aufgrund eines Notarzteinsatzes in Erlangen wurde der Bahnhof am Dienstagmorgen (12. Oktober 2021) gesperrt, wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung erklärte. Dies führte zu massiven Beeinträchtigungen im Regional- sowie im S-Bahnverkehr. Der Regionalverkehr zwischen Bamberg und dem Nürnberger Hauptbahnhof wurde zeitweise sogar eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Gegen 10.00 Uhr kam dann die Entwarnung der Deutsche Bahn: Der Einsatz konnte beendet und der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Dennoch müssen Zugreisende weiterhin mit Verzögerungen rechnen.

Vorschaubild: © Peter Steffen (dpa)