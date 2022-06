Naturbelassene Bäche streifen idyllische Teiche rund um den Bürgerwald: Das einzigartige Zusammenspiel aus Flora und Fauna der berühmten Weiherlandschaft mit rund 7.000 Karpfenteichen im Aischgrund zählt zu größten Teichlandschaften Deutschlands und zu den landschaftlichen Besonderheiten des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Zum Jubiläumsjahr lädt die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes am Dienstag, 21. Juni zu einer kostenlosen Exkursion in den Bürgerwald nach Höchstadt ein.

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, startet die Tour um 17 Uhr am Parkplatz des Hofladens Geier in 91350 Gremsdorf/Krausenbechhofen und führt rund eineinhalb Stunden am dortigen Naturschutzgebiet und an den Moorweihern im Bürgerwald von Höchstadt vorbei bis zurück nach Krausenbechhofen. Dort besteht die Möglichkeit der Einkehr im Hofladen Geier. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte können sich verbindlich bis Mittwoch, 15. Juni per E-Mail an anton.krivic@erlangen-hoechstadt.de oder telefonisch unter 09193 201720 anmelden. Wetterfeste Kleidung und passendes Schuhwerk sind erforderlich. Die Tour ist nicht barrierefrei.

Lebensraumnetz Moorweiher und Niedermoore

Moorweiher sind aufgelassene Weiher, die sich in Jahrzehnten zu moorigen Tümpeln entwickelt haben. Sie befinden sich zwischen den Karpfenteichen verstreut im Wald oder am WaIdrand. Ihre sauren Lebensbedingungen erlauben nur wenigen spezialisierten Arten das Überleben. Fleischfressende Pflanzen wie Wasserschlauch oder Moorlibellen beispielsweise sind an diese Bedingungen angepasst und kommen nur dort vor.

Moorweiherprojekt

Der Landkreis schützt in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken ökologisch wertvolle Moorweiher. Im Dezember 1995 erfolgte der Startschuss für das gemeinsame Projekt „Lebensraumnetz Moorweiher und Niedermoore“ des Landschaftspflegeverbandes und des Landkreises Erlangen-Höchstadt, welches vom Vorsitzenden des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken, Josef Göppel sowie dem damaligen Landrat Franz Krug eröffnet wurde. Coronabedingt konnte die Jubiläumsveranstaltung 2020 nicht stattfinden und erfolgt nun 2022 zum Jubiläum des Landkreises. Alle Informationen rund um das Moorweiherprojekt gibt es online unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/moorweiherprojekt-im-landkreis/.