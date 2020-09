Kundgebung: "Herzogenaurach hat Platz"

Mit lauter Musik und Transparenten zogen am Freitagnachmittag etwa 25 Menschen durch die Innenstadt , um am Interimsrathaus einen offenen Brief an Bürgermeister German Hacker zu übergeben. Ihre Forderung: Der "Bürgermeister des Friedens" möge einen Brief unterschreiben, mit dem die Bundesregierung angehalten wird, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen.