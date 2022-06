Am Mittwochvormittag (08. Juni 2022) ist es zwischen Oberniederndorf und Neundorf im Kreis Erlangen-Höchstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen von News5 wollte ein Autofahrer vor einer Linkskurve einen Lkw überholen. Dabei übersah der Autofahrer einen weiteren Fahrer in einem entgegenkommenden Wagen.

Beide Fahrzeuge legten eine Vollbremsung ein und konnten so den Frontalzusammenstoß abmildern. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens und eine weitere Insassin wurden samt des Fahrzeugs in den Graben geschleudert und mussten aufgrund von leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer des überholenden Autos wurde samt Beifahrer vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.