Zu einem Scheunenbrand wurden die zuständigen Feuerwehren am Freitagabend (14. Januar 2022) nach Dutendorf (Markt Vestenbergsgreuth) alarmiert.

Die Eigentümer hatten den größten Schaden bereits mit einem Gartenschlauch verhindert, wie die Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt mitteilt.

Scheunenbrand in Dutendorf gemeldet: Großeinsatz der Feuerwehr rückt an

Als die ersten Einheiten der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, stellte man einen Brand eines Rauchabzugskamins in einer Scheune fest.

Die Eigentümer griffen rasch mit einem Gartenschlauch ein und konnten somit größeren Schaden verhindern. Für die Feuerwehren beschränkten sich die Maßnahmen auf Kontrollen und wenige Nachlöscharbeiten.

Aufgrund der Erstmeldung, dass es sich um einen Scheunenbrand handle, waren die Feuerwehren Dutendorf, Wachenroth, Mühlhausen, Höchstadt an der Aisch, Frimmersdorf, Vestenbergsgreuth mit Betriebsfeuerwehr Martin Bauer Group und Herzogenaurach alarmiert. Aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch wurden die Feuerwehren Uehlfeld und Taschendorf, aus dem Landkreis Bamberg die Feuerwehr Elsendorf in der Erstalarmierung informiert. Die Einheiten der Feuerwehr gingen in Bereitstellung, bis die Lage endgültig erkundet war.

Polizei und Rettungsdienst waren an der Einsatzstelle. Ein Fachberater des THW musste nicht mehr anrücken.