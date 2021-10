Adelsdorfer Kirchweih findet am 16. und 17. Oktober 2021 statt

findet am 16. und 17. Oktober 2021 statt Wegen Corona: Rahmenprogramm ist abgespeckt

Kerwa lockt mit verschiedenen Buden und Kinderkarussell

lockt mit verschiedenen Verkaufsoffener Sonntag: Einige Geschäfte haben am 17. Oktober auf

Nach einjähriger Pause kann die Adelsdorfer Kirchweih in diesem Jahr wieder stattfinden. Das Rahmenprogramm ist allerdings etwas abgespeckt im Vergleich zur traditionellen Kerwa. So ist die Veranstaltung von vier auf zwei Tage gekürzt worden. Statt Freitag bis Montag findet die Kirchweih dieses Jahr lediglich am Samstag und Sonntag statt. Auch das Festzelt wird dieses Jahr nicht aufgestellt. Die Besucher werden gebeten, die aktuellen Hygienevorschriften einzuhalten.

Kirchweih Adelsdorf: Programm für Samstag und Sonntag

Die Gemeinde Adelsdorf hat das offizielle Programm der Kirchweih auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht.

Samstag, 16. Oktober 2021

13 -16 Uhr: Tag der Klimaoffensive "Zusammen nachhaltig in die Zukunft" (Ort: Schlossgarten)

Tag der Klimaoffensive "Zusammen nachhaltig in die Zukunft" (Ort: Schlossgarten) 15.30 Uhr: Abholung der Adelsdorfer Burschen am Parkplatz Edeka Degen durch die Adelsdorfer Musikanten

Abholung der Adelsdorfer Burschen am Parkplatz Edeka Degen durch die Adelsdorfer Musikanten 16 Uhr: Baumaufstellen durch die Adelsdorfer Burschen am Marktplatz mit musikalischer Begleitung von den Adelsdorfer Musikanten

Sonntag, 17. Oktober 2021

10.30 Uhr: Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Stephanus. Anschließend: Agape auf dem Kirchenvorplatz mit Bieranstich durch Pfarrer Ringer und Bürgermeister Fischkal

Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Stephanus. Anschließend: Agape auf dem Kirchenvorplatz mit Bieranstich durch Pfarrer Ringer und Bürgermeister Fischkal 13.30-16.30 Uhr: Kaffee und Kuchen auf dem Kirchenvorplatz

Kaffee und Kuchen auf dem Kirchenvorplatz 14-16 Uhr: Heimatmuseum geöffnet - Thema "Wiegen und Waagen" mit Bonbon-Wiegeaktion für Kinder (Hauptstr.16)

Heimatmuseum geöffnet - Thema "Wiegen und Waagen" mit Bonbon-Wiegeaktion für Kinder (Hauptstr.16) 17 Uhr: Musikandacht mit Orgel und Klarinette in der kath. Pfarrkirche St. Stephanus. Musik: Prof. Klek; Liturgie: Diakon Scherbaum

Musikandacht mit Orgel und Klarinette in der kath. Pfarrkirche St. Stephanus. Musik: Prof. Klek; Liturgie: Diakon Scherbaum Anschließend: Gegrilltes auf die Hand und Verkauf von selbst verzierten Lebkuchenherzen durch die Ministranten

Adelsdorfer Kerwa: Buden und Gastronomie geöffnet

Zusätzlich befinden sich auf dem Marktplatz, dem Parkplatz Adelhardsgasse und dem Rathaus-Vorplatz mehrere Buden mit diversen Angebote, darunter

Schießstand

Süßigkeiten

Spickerbude

und Kinderkarussell

Das Kinderkarussell ist am Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr in Betrieb ist. Zudem haben einige lokale Geschäfte am Sonntag geöffnet. Neben Buden, hat die Gastronomie geöffnet.

Kirchweih Adelsdorf: Kunstausstellung im Brenner-Häusla eröffnet

Zeitgleich zum Programm der Kerwa findet eine Kunstausstellung im Brenner-Häusla statt. Elf Künstler und Künstlerinnen präsentieren ihre Kunstwerke. Die Kunstausstellung beginnt am 16. und 17. Oktober in der Hauptstraße 19 von 14 bis 18 Uhr. Die Besucher können die Kunstwerke betrachten und auch kaufen.