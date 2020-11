Intersport Eisert in Erlangen ist endgültig geschlossen. Eigentlich sollte der Laden noch bis Ende November geöffnet bleiben - nun hatte das traditionsreiche Sportgeschäft schon am Montag (16. November 2020) seinen letzten Tag. "Wir haben traurige Neuigkeiten", erklärt die Sportwelt Eisert auf Facebook.

"Wie uns [...] vom Vermieter mitgeteilt wurde, müssen wir unsere Räumlichkeiten bis 1. Dezember zurückgeben." Deshalb kann das Geschäft nicht wie geplant bis Ende November geöffnet bleiben. Am Montag war der letzte Verkaufstag: Mit allerlei Schnäppchen lockte das Geschäft ein letztes Mal Kunden in die Verkaufsräume in Erlangen.

Intersport Eisert in Erlangen endgültig geschlossen: "Wir sind untröstlich"

Schon im August hatte das Unternehmen die Schließung angekündigt. Volker Böhm von der zuständigen Kanzlei Schultze & Braun wollte das Geschäft bis dahin noch am Laufen halten: „Allerdings haben die Umsätze trotz der treuen Stammkundschaft nicht das Niveau erreicht, das für einen längerfristig rentablen Betrieb des Unternehmens erforderlich ist“, erklärte Böhm im August.

Das Unternehmen feierte bereits im vergangenen Jahr sein hundertjähriges Bestehen und befindet sich seit seiner Gründung in Familienbesitz. In der mittlerweile vierten Generation muss der Familienbetrieb nun schließen. "Wir haben bis zuletzt alles versucht, um das, was jetzt folgt, zu verhindern", erklärte das Unternehmen im August. "Wir sind untröstlich."

Mitte November hatte Intersport Eisert in Erlangen nun seinen letzten Verkaufstag vor der endgültigen Schließung. Das über 100 Jahre alte Familienunternehmen ist damit Geschichte.