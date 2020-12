Nach Beendigung der Schulzeit verliert man die Klassenkameraden nicht selten aus den Augen. Klassentreffen bieten sich an, um die ehemaligen Weggefhrten wiederzusehen, zu erfahren, was aus ihnen geworden ist. Man trifft sich ein- bis zweimal und ber kurz oder lang bleibt nur noch der harte Kern mit vielleicht fnf oder sechs Leutchen brig. Dass es auch anders geht, zeigt der Abschlussjahrgang 1980 der Hauptschule in Hchstadt. Die Schler von Evelyn Boeb-Munkert treffen sich alle fnf Jahre, und das seit nunmehr 40 Jahren. Wie man die Mdels und Jungs bei der Stange hlt und was heute anders ist als da-mals, erzhlen Evelyn Boeb-Munkert, Gerhilde Rasser und Beate Geyer bei einem Plausch in Rassers Salzgrotte in Medbach.