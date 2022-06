Höchstadter Kerwa 2022 findet vom Donnerstag (30. Juni) bis zum Dienstag (5. Juli 2022) statt

Heute (30. Juni 2022) startet nach zwei Jahren Pause wieder die Höchstadter Kirchweih. Die Sehnsucht danach sei dementsprechend groß, berichtet Tanja Schwägerl von der Stadt Höchstadt im Gespräch mit inFranken.de. Deshalb habe man sich auch darum bemüht, "eine ganz normale Kerwa zu organisieren" - ohne Beschränkungen und Coronamaßnahmen.

Höchstadter Kerwa 2022 bietet zahlreiche Attraktionen und gelebte fränkische Kerwa-Tradition

Vor dem Beginn der Feierlichkeiten auf dem Festgelände im Engelgarten am Freitag (1. Juli 2022) wird im Töpfla bereits am Donnerstagabend (30. Juni 2022) ab 18.30 Uhr ganz traditionell die Kerwa eingeläutet. Da werde "mit viel Geheul das Fäßla wieder ausgegraben, das sie vor zwei Jahren vergraben haben", erzählt Schwägerl.

Am Freitag folgt dann um 19.30 Uhr mit dem Bieranstich durch Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm die offizielle Eröffnung des Festes. Anschließend gibt es Livemusik von der Best-of-Band. In den darauffolgenden Tagen bis einschließlich Dienstag (5. Juli 2022) erwarten Besucher*innen circa 30 Buden und Fahrgeschäfte, Livemusik und gelebte fränkische Kerwa-Tradition. Das gesamte Programm findest du hier.

Besondere Highlights sind dabei sicherlich das Aufstellen des Kerwabaums am Samstag (2. Juli 2022) um 15 Uhr, sowie das "Kerwa raustanzen" der "Kerwaburschen und ihrer Madla im Engelgarten mit musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle Höchstadt" am Sonntag (3. Juli 2022) um 17 Uhr. Außerdem werde es am Dienstag (5. Juli 2022) auch wieder einen Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen bei den Fahrgeschäften geben, wie die Stadt Höchstadt im Zuge der Programmveröffentlichung ankündigt.

Moderate Bierpreise und kostenlose Livemusik in einer "einzigartigen Atmosphäre"

In diesem Jahr ist laut Stadt wieder das Brauhaus Höchstadt für die Bewirtung des Festzeltes verantwortlich. Mit 8 Euro für eine Maß Bier seien die Preise "im Vergleich zu anderen Festen" durchaus moderat, wie Tanja Schwägerl von der Stadt Höchstadt gegenüber inFranken.de sagt.

Was die musikalische Untermalung angeht, sei "von Volksmusik über Schlager bis hin zu Rock und Pop" alles geboten, "was Musikfreunde sich wünschen" - und das alles "natürlich bei freiem Eintritt". Es ist also alles angerichtet, für ein Fest in einer "einzigartigen Atmosphäre", wie die Stadt zur Höchstadter Kirchweih mitteilt.