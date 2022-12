Am Montagnachmittag (12. Dezember 2022) hatte die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch einen Hinweis erhalten, dass ein Schüler offensichtlich in Besitz von Drogen sei. Der 15-Jährige konnte kurz danach durch Beamte auf seinem Schulweg gestellt werden.

Allerdings lieferte er sich vorher mit einem Polizisten eine kleine Verfolgungsjagd. Als er nämlich den Streifenwagen erblickte, versuchte er wegzurennen, konnte jedoch nach circa 100 Metern durch einen Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden.

Durchsuchung ergibt illegalen Drogen- und Waffenbesitz

Bei der Durchsuchung des Schülers konnte neben Druckverschlusstütchen mit Resten von Marihuana auch ein verbotenes "Butterfly-Messer" aufgefunden werden. Der 15-Jährige muss sich nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten. Im Anschluss wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben und ein Erziehungsgespräch durchgeführt. Außerdem wird das zuständige Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Vorschaubild: © Mike/pixabay.com