Am Samstag (9. Juli 2022) steigt das Elektronik-Festival "Pondsland" auf dem "FORTUNA-Kulturfabrik"-Gelände in Höchstadt. Besucher des eintägigen Open-Air-Events erwarten DJs, die den Fans richtig einheizen wollen.

"Pondsland Festival 2022": Mike Williams kommt nach Höchstadt - diese DJs sind ebenfalls am Start

Nach zweijähriger Corona-Pause "findet das Festival endlich wieder statt", erklärt Alisa Rogner, Mit-Organisatorin des fränkischen Elektronik-Events. Die Veranstalter "Junge Liste Höchstadt und Umgebung" - mit den Organisatoren Axel Rogner, Alisa Rogner, Georg Niklas, Tobias Keim und Eva Brehm - "wollen den Jugendlichen und Erwachsenen in Höchstadt etwas bieten", berichtet Rogner.

Als Stargast verschlägt es sogar einen global erfolgreichen Künstler nach Höchstadt. "Wir freuen uns sehr darüber, mit Mike Williams einen der Top-100-DJs weltweit bekommen zu haben", berichtet Rogner. "Auf seiner Liste stehen Auftritte in Miami, an der Golfküste - und in Höchstadt. Das ist schon was Besonderes für uns", so Rogner weiter.

Weitere Auftritte wird es von Fabian Farell, Cuebrick, Averro, Porobo, Lumor X Blankenheim, Max Mustermann, Fabian Vangelis, Durch Dick und Dünn, Amjavo und Finn Schaller geben. Besucher des "Pondsland Festivals 2019" dürften hier einige Namen wiedererkennen. "Wir haben DJs aus der Umgebung und von weiter weg, da ist für jeden was dabei", verspricht Rogner.

"Pondsland"-Veranstalter erwarten über 1000 Besucher - verschiedene Tickets im Vorverkauf

Rund um das Team der Organisatoren wird es laut Rogner "um die 70 Helfer geben, die das Festival mit auf die Beine stellen". "Ich habe das Gefühl, dass wir als Team noch eingespielter sind, da viele 2019 schon dabei waren", so Rogner weiter. Für das leibliche Wohl für Besucher wird ebenfalls gesorgt. "Wir haben Food-Trucks aus der Umgebung und bieten Getränke aus den örtlichen Brauereien an", berichtet die Mit-Organisatorin des Elektronik-Festivals.

Schon 2019 fand das Festival auf dem Gelände der "FORTUNA-Kulturfabrik" statt. Die Veranstalter erwarten dieses Jahr noch mehr Besucher als damals. Alisa Rogner spricht von "über 1000 Besuchern im Jahr 2019". Es hätten durchaus mehr sein können, aber "das Wetter hat damals leider nicht ganz mitgespielt", berichtet sie. "Dieses Jahr erwarten wir noch mehr und hoffen, dass das Wetter besser ist", so Rogner.

Verschiedene Tickets gibt es momentan im Vorverkauf. "Wir bieten Tickets im normalen Vorverkauf für 29 Euro an und noch ein VIP-Ticket für 69 Euro", erklärt Rogner. So gebe es, laut Veranstalter, beim VIP-Ticket eine eigene Bar und verkürzte Wartezeiten beim Einlass. "Vielleicht trifft man den ein oder anderen DJ persönlich", verrät Rogner.

Tickets auch an Vorverkaufsstellen und Abendkasse erhältlich

Besucher, die keine Tickets online kaufen, können sich an die Vorverkaufsstellen bei der FORTUNA-Kulturfabrik und im Versicherungsbüro von Georg Niklas wenden. Laut Rogner werde es auch eine Abendkasse geben, die Preise hierfür seien noch nicht festgelegt. "Sie werden aber wahrscheinlich etwas höher ausfallen als im Vorverkauf."

Weitere Informationen rund um das "Pondsland Festival" findet ihr auf der offiziellen Webseite des Elektronik-Open-Airs.