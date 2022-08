Familien-Bäckerei Bachmeier aus Höchstadt - Bäcker bald geschlossen

Letzter Tag am 27. August 2022 - Bäckerei bleibt danach zu

Die Traditionsbäckerei Bachmeier in Höchstadt bleibt schon bald geschlossen. Inhaberin Gabi Steidl und ihr Mann betrieben den Bäckerbetrieb zuletzt mit ihrer Tochter. Diese äußert sich im Gespräch mit inFranken.de über die Gründe für die Schließung. "Am Geschäft liegt es nicht, das läuft", erklärt Bäckermeisterin Christina Neubert. Wenn es nur darum ginge, "könnten wir locker weiter machen."

Bäckerei Bachmeier in Höchstadt: Familienbetrieb bald geschlossen - keine Perspektive für den Laden

Die Entscheidung sei aufgrund von Personalmangel und aus gesundheitlichen Gründen gefallen, sagt Neubert. Seit 1954 wird die Bäckerei von der Familie betrieben, mittlerweile in der dritten Generation. "Ich müsste meine Eltern" - die sich beide schon im Rentenalter befinden - "mit mindestens drei Leuten ersetzen", erklärt die Tochter. Das wäre auch bei frühzeitiger Suche nicht machbar gewesen, so Neubert.

"Wir müssen das jetzt erstmal sacken lassen." Sie selbst hänge an dem Geschäft, das sich in ihrem Wohnhaus befindet, erzählt die 36-Jährige. "Ich bin hier aufgewachsen und schon als kleines Kind hier rumgeschoben worden." Auch ihre Oma, die die Bäckerei vor fast 70 Jahren mit aufgebaut hatte, tue sich schwer mit der Entscheidung. "Wir kennen nichts anderes, da hängt man einfach dran."

Am Samstag (27. August 2022) werde die Bäckerei zum letzten Mal öffnen. Danach bleibt der Traditionsbetrieb geschlossen. "Es gibt eigentliche keine Perspektive für den Laden. Da wird auch so nichts hereinkommen", sagt Neubert. "Die Innenstädte sind tot und Parkplätze haben wir auch nicht. Das ist ein K.o.-Kriterium."

"Wir haben Kundinnen, von denen viele schon seit Kindestagen hier hereinkommen"

Die 36-jährige Bäckermeisterin habe bereits eine neue Stelle. "Meine Eltern sind bereits im Rentenalter", und auch die drei 450-Euro-Kräfte, die in der Bäckerei tätig sind, seien bereits Rentnerinnen, für die die Stellen nur einen kleinen Zuverdienst dargestellt haben. Die Reaktionen seien durchweg sehr traurig, so Neubert.

"Wir haben Kundinnen, von denen viele schon seit Kindestagen hier hereinkommen." Gerade die älteren, die bereits von Neuberts Opa bedient wurden, seien besonders sentimental. "Eine Frau sagte neulich: 'Als mein Mann die Nachricht gelesen hat, hat er ausgesehen, als wäre einer gestorben", erzählt die Bäckermeisterin. "Viele trifft das wirklich. Ich denke manchmal, wir sind doch nur ein Bäcker. Aber irgendwie gehört man fast mit in die Familien, und sei es nur das Frühstücksbrötchen am Samstagmorgen."

Über 60 traurige Kommentare tummeln sich auf der Facebook-Seite der Bäckerei unter der Nachricht zur Schließung. Es sei ein "herber Verlust", der Abschied "hart". "Ich bin geschockt und sprachlos", schreibt eine Nutzerin. Ende August, am 27. August 2022, wird man zum letzten Mal Brötchen in der Bamberger Straße 5 kaufen können. Danach bleibt die Bäckerei Bachmeier in Höchstadt für immer geschlossen.