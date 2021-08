Einen quietschenden Kleintransporter aus Wunsiedel haben Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch am Montag (23. August 2021) im Straßenverkehr festgestellt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erfassten die Polizisten technische Mängel an der Bremsanlage des Fahrzeugs. Nach einer näheren Überprüfung dieser, wurde festgestellt, dass die Bremsen über keinerlei Bremskraft mehr verfügten.

Der Bremsbelag einer Bremse klemmte bereits zwischen Felge und Bremssattel, wie die Polizei am Dienstag (24. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Zudem konnte ein deutlicher Bremsflüssigkeitsverlust erkannt werden. Aufgrund der Gesamtumstände erfolgte die sofortige Unterbindung der Weiterfahrt durch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Sowohl der 21-jährige Fahrer als auch der 42 -jährige Fahrzeughalter haben nun mit nicht unerheblichen Bußgeldern zu rechnen.