Herzogenauracher Ökofest auf Festplatz am Weihersbach am Sonntag (24. April 2022)

auf am Familienfreundliches Programm : Clownin, Umweltforschermobil und Bienenvortrag

: Clownin, Umweltforschermobil und Bienenvortrag Besonderer Gewinn bei Tombola : Gutschein zur Miete eines Tesla-Wagens

: Gutschein zur Miete eines Ein Ziel des Festes: "Einen Anstoß zu geben, Konsumverhalten und Produktauswahl zu überdenken"

Das Herzogenauracher Ökofest hätte eigentlich schon 2020 seine 20. Ausgabe gehabt. Aufgrund der Pandemie musste es auf 2022 verschoben werden. Am Sonntag (24. April) findet es zwischen 11 und 19 Uhr statt. "Ich freue mich darüber, was wir innerhalb kürzester Zeit zustande gebracht haben", sagt Sprecherin Retta Müller-Schimmel von der Ökofest-Initiative e.V. im Gespräch mit inFranken.de. Neben verschiedenen Produktständen solle viel Kunst und Kultur geboten werden. "Das ist Seelennahrung und die brauchen wir alle jetzt."

Herzogenauracher Ökofest 2022 bietet Ökobier, veganes Essen und Mitmach-Aktionen

Selbstverständlich sei das Ökofest kostenfrei und ohne jegliche Corona-Beschränkungen. Die Organisation sei aufgrund der pandemiebedingten Unsicherheiten eine Zitterpartie gewesen. Manches im Angebot habe sich geändert, Müller-Schimmel verspricht dennoch viele Highlights und faire, regionale und biologische Köstlichkeiten. Dazu gehörten Bratwürste und Ökobier, Bowls, vegane Burger und Wraps, Limos und Schorlen, Pasta sowie Eis und Kaffee und Kuchen. "Wir legen dieses Jahr besonderen Wert darauf, die Kinder anzusprechen. Denn sie hatten in letzter Zeit schon genug Sorgen und Ängste", so die Sprecherin.

So werde extra ein Märchenzimmer auf der Weihersbachanlage vorbereitet, wo ab 13 Uhr dreimal ein Märchenspiel zu sehen sei. Zwischen ihren Aufführungen werde sich die Märchenspielerin Marla Saris mit ihren Handpuppen Ratz Fatz und Coco in einer Rikscha über den Festplatz fahren lassen. Am Stand des Vereins "Grünes S.O.f.A" werde zudem die freischaffende Künstlerin Nadiya Pankova zu Mitmach-Aktionen animieren und die Clownin Francesca Mimosa Furiosa das Publikum zum Lachen bringen.

Das Team des Umweltforschermobils werde die Kinder außerdem mit "Wasserzaubereien" unterhalten und für die Großen soll es "virtuelles Wasser" geben, kündigt Müller-Schimmel auf der Webseite an. An ihrem letzten Ferientag wollen Schüler*innen der Mittelschule Herzogenaurach, die sich in der "Bienen AG" ihrer Schule engagieren, begleitet von Lehrkräften ihr Wissen über Bienen und die Imkerei weitergeben und ihre selbstgemachten Honigprodukte zum Kauf anbieten.

Glücksrad und Tombola locken mit besonderen Preisen - "müssen ins Gespräch kommen"

Ein Besuchermagnet sei die "Ökotombola" mit dem Prinzip "Jeder Dreh gewinnt". Die teilnehmenden Gewerbetreibenden stellten dafür ausgewählte Produkte aus ihrem Sortiment zur Verfügung, die an den Ständen abgeholt werden könnten. "Wichtig sind dabei die Inhaltsstoffe und Materialien. Wir wollen vermitteln, dass man vorsichtig mit den Stoffen umgehen soll, die uns die Erde anbietet", schildert die Organisatorin Müller-Schimmel. In der zu gewinnenden Handcreme finde sich beispielsweise kein Erdöl, das solle lieber im Boden bleiben.

Einer der Preise sticht auf den ersten Blick aus den Angeboten und Prinzipien des Herzogenauracher Ökofests heraus: Zur Miete eines Tesla-Autos werden 100 Euro spendiert. Laut des Vereins seien wir heute einer Fülle an Entscheidungen und Alternativen ausgesetzt. So müsse natürlich auch ein Tesla erst ausprobiert werden, um sich eine Meinung zu bilden. "Vielleicht kommt man dann ja auf andere Gedanken und verzichtet lieber auf ein Auto oder wählt ein Elektroauto. Wir müssen bereit sein, uns von allen Perspektiven kundig zu machen und ins Gespräch kommen." So seien auch der Solar Mobilverein Erlangen und Radsport Nagel anwesend.

Das unbeständige Aprilwetter beunruhige Retta Müller-Schimmel in keinster Weise. "Das Tolle beim Herzogenauracher Ökofest ist: Wenn es regnet, kann alles unter Dach und Fach gestellt werden." Das Konzept bestehe seit 27 Jahren bereits. Im Zentrum stehe das Ziel, den Menschen "einen Anstoß zu geben, das Konsumverhalten und die Produktauswahl zu überdenken" und "neue Einkaufsmöglichkeiten aufzuzeigen", so der Verein. Im nördlichen Großraum Nürnberg sei das Herzogenauracher Ökofest das einzige seiner Art, sagt die Sprecherin. Viele Händler*innen sogar kämen von selbst auf den Verein zu. Während der Pandemie seien neue Kontakte geknüpft worden. So könnten die Besucher*innen in jedem Fall gespannt sein.