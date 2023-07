Wegen Arbeiten an der Stromversorgung wird in Herzogenaurach, Ortsteil Niederndorf, die Niederndorfer Hauptstraße ab Montag, 31. Juli 2023 zwischen der Einmündung Zum Voltensteg und der Kreuzung der Vacher Straße/Peter-Fleischmann-Straße (St 2263) als Einbahnstraße ausgeschildert. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis ersten September 2023 an, wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt berichtet. Der Verkehr aus Herzogenaurach kommend kann weiterhin uneingeschränkt in Fahrtrichtung Erlangen über die Niederndorfer Hauptstraße erfolgen. Der Verkehr aus Erlangen kommend wird über den Hans-Ort-Ring (St 2244) geleitet. Eine Zufahrt aus östlicher Fahrtrichtung kommend ist bis zur Abzweigung Vacher Straße und Peter-Fleischmann-Straße in Niederndorf möglich. Der Verkehr aus südlicher Fahrtrichtung, darunter Vach und Obermichelbach, wird in Niederndorf über die Peter-Fleischmann-Straße (ERH 25) auf den Hans-Ort-Ring (St 2244) geführt.

Linienverkehr betroffen

Von Herzogenaurach nach Erlangen können die Busse den gewohnten Weg fahren und alle Haltestellen bedienen. Von Erlangen nach Herzogenaurach ergeben sich folgende Änderungen:

Linie 201 in Fahrtrichtung Herzogenaurach

Die Haltestellen „Neuses“, „St.-Josefs-Kirche“ sowie „Hauptendorfer Straße“ entfallen ersatzlos. Der Bus fährt von Erlangen aus direkt über den „Hans-Ort-Ring“, biegt dann links in die Straße „Zum Flughafen“ ab und fährt über die „Rathgeberstraße“ in die „Erlanger Straße“. Die Haltestelle „Berufsschule“ entfällt ebenfalls, als Ersatz fungiert hier die Herzo-Bus Haltestelle „Wydhösselstraße“.

Linie 123 in Fahrtrichtung Herzogenaurach

Die Haltestelle „St.-Josefs-Kirche“ wird in die „Peter-Fleischmann-Straße“ gegenüber des Feuerwehrhauses verlegt. Die Haltestellen „Hauptendorfer Straße“, „Berufsschule“ und „Am Friedhof“ entfallen ersatzlos. Der Bus fährt von Obermichelbach kommend in Niederndorf im Kreuzungsbereich „Niederndorfer Straße“/„Vacher Straße“ in Richtung Norden in die „Peter-Fleischmann-Straße“, von dort aus über den „Hans-Ort-Ring“ (St 2244) und weiter „Zum Flughafen“ und dann zu „An der Schütt“.

Linie 275 (Herzo-Bus)

Für den Herzo-Bus (Linie 275) ändert sich ab der Haltestelle „Lange Striche“ stadtauswärts die Linienführung. Die Fahrtstrecke nach der Haltestelle „Lange Striche“ verläuft über „Lohhofer Straße“ - Niederndorfer Hauptstraße“ - „Peter-Fleischmann-Straße“ - „Hans-Ort-Ring“ - „Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße“.

Folgende Haltestellen entfallen: „Montessori-Schule“ (Fahrtrichtung stadtauswärts) , „Pommernweg“, „Frankenstraße“, „Feuerwehr“, „St.-Josefs-Kirche“ (Fahrtrichtung Herzogenaurach), „Tiroler Straße“, „Montessori-Schule“ (Fahrtrichtung stadteinwärts), „Lange Striche“ (Fahrtrichtung stadteinwärts).

Nach der Haltestelle „Lange Striche“ (stadtauswärts) werden folgende (Ersatz-) Haltestellen eingerichtet: Richtung Niederndorf gegenüber der Haltestelle „Montessori-Schule“ (stadteinwärts) sowie die reguläre Haltestelle „St.-Josefs-Kirche“ (Richtung Erlangen), die Ersatzhaltestelle gegenüber der Haltestelle „Feuerwehr“ und die Ersatzhaltestelle im nördlichen Bereich der „Peter-Fleischmann-Straße“ nach der Kurve an der zweiten Grundstücksgrenze Höhe „Peter-Fleischmann-Str.“ (Haus-Nr. 38.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt und die Stadt Herzogenaurach bitten alle betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich sowie Verständnis und um Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten.

Vorschaubild: © Stefan Schweihofer / pixabay.com (Symbolbild)