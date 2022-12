Herzogenaurach: Nachbarn verhindern Flammen-Inferno in Mehrfamilienhaus - "Einsatz unter schwerem Atemschutz"

Herzogenaurach vor 31 Minuten

Brand in Wohnzimmer

"Einsatz unter schwerem Atemschutz": Nachbarn verhindern Flammen-Inferno in Mehrfamilienhaus

In einem Wohnhaus in Herzogenaurach haben aufmerksame Nachbarn ein Feuer-Drama verhindert. In der betroffenen Wohnung brannte es - doch zuhause war niemand.