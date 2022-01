Besucher und Besucherinnen des Freizeitbads Atlantis in Herzogenaurach müssen sich noch länger gedulden als eigentlich erwartet: Nach einer technischen Störung im November musste das "Atlantis" komplett schließen - und sollte eigentlich Ende Februar wieder aufmachen.

Doch nun gebe es "umfangreiche Baumaßnahmen", die sich weiterhin hinziehen, so Geschäftsführer der Herzo Werke GmbH Jürgen Bauer.

"Atlantis" Herzogenaurach: Längere Baumaßnahmen und geringe Besucherzahlen durch Corona

Im Rahmen der Baumaßnahmen für das Außenschwimmbecken wurde Ende November die elektrische Anlage des Außenbeckens integriert. "Dabei sind einige Unstimmigkeiten in der Stromverteilung aufgefallen", erklärt Bauer im Gespräch mit inFranken.de. Die Betriebs- und Personensicherheit seien im kompletten Gebäude so nicht mehr gegeben gewesen. Bauer habe daraufhin die Schließung des "Atlantis" am 22. Dezember 2021 veranlasst.

Am Montag (3. Januar 2022) und Dienstag (4. Januar 2022) habe eine Begehung mit dem Anlagenbauer stattgefunden. "Dabei haben wir festgestellt, dass wir es so kurzfristig, wie gedacht, bis Ende Februar nicht schaffen werden", schildert Bauer. Die Besucherzahlen seien in diesem Winter ohnehin gering. "Die Badegäste sind sehr verhalten. Man spürt einfach, dass sehr viel Sorge über Ansteckungen in einem Freizeitbad besteht." Das "Atlantis" werde nach aktuellem Stand erst Ende März wieder öffnen können.

Eine zweite Problematik: Nur 25 Prozent der normalen Besucherzahl sei durch die Corona-Pandemie im "Atlantis" Herzogenaurach zugelassen. Trotzdem sei für den Betrieb des Bades die volle Personalanzahl notwendig. Alle Pumpen, die gesamte Lüftung und Beleuchtung müssten ebenfalls laufen. Dies bringe einige Verluste. Je nach Fortschritt der Bauarbeiten könne das Schwimmbad auch schon vor Ende März öffnen. Dies werde sich in den nächsten Wochen zeigen, so Bauer.