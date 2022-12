Herzogenaurach vor 29 Minuten

Unter schwerem Atemschutz

Feuerwehreinsatz im Kreis Erlangen-Höchstadt - nach "Brand mit starker Rauchentwicklung" in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Herzogenaurach kam es am Dienstagabend (27. Dezember 2022) zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung. Im Einsatz waren rund 30 ehrenamtliche Kräfte.