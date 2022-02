In der Nacht auf Montag (28. Februar 2022) hat eine Autofahrerin während der Fahrt eine Herzattacke erlitten und einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, saß die Frau "zusammengesackt hinter dem Steuer".

Der Unfall ereignete sich gegen 0.20 Uhr in der Äußeren-Bucker-Straße in Erlangen. Der Wagen der 70 Jahre alten Fahrerin rollte laut Zeugenaussagen in Schrittgeschwindigkeit zunächst über den Bordstein auf den Gehweg. "Ein nachfolgender Fahrzeugführer fuhr an die Unfallstelle heran, als der Audi wieder rückwärts auf die Fahrbahn rollte und dabei den Kühlergrill seines Pkw touchierte. Schließlich rollte der Audi rückwärts in die Bahnunterführung, wo das Auto zum Stehen kam", heißt es im Bericht der Polizei.

"Fahrerin saß zusammengekauert hinter dem Steuer"

Anschließend fuhr die Fahrerin mit langsamer Geschwindigkeit wieder in Richtung Äußere-Brucker-Straße, wo der Audi gegen einen Wegweiser stieß und endgültig stehen blieb. "Die Fahrerin saß zusammengekauert hinter dem Steuer", teilt die Polizei weiter mit.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, mussten sie die Seitenscheibe des Fahrzeuges einschlagen, um die Frau aus ihrem Auto zu bergen. Die Beamten begannen daraufhin unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen. Mit dem Rettungsdienst wurde die 70-Jährige schließlich in eine Klinik eingeliefert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeugführerin eine Herzattacke am Steuer erlitten hat, dennoch wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen.