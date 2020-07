Heroldsberg vor 1 Stunde

Vermisst

Große Vermissten-Suche in Franken: Demenzkranker Mann braucht Hilfe

Am Wochenende kam es zu einer großen Vermissten-Suche in Heroldsberg. Im dortigen Altersheim war ein älterer Herr spurlos verschwunden. Ein Hund fand den Mann schließlich in hilfloser Lage.