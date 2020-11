Die Polizei sperrt aktuell den Hauptbahnhof in Erlangen komplett ab, wie NEWS5 berichtet. Zahlreiche Streifenfahrzeuge sind im Einsatz. Auf Nachfrage von inFranken.de erklärt der Pressesprecher der Einsatzkräfte vor Ort, dass sich ein Mann aus einem ICE telefonisch gemeldet habe.

Er wolle sich etwas antun und befände sich in einer Toilette im Zug, hieß es. Der Zugverkehr wurde gestoppt und der ICE in Erlangen angehalten. Daraufhin kam es auch in Bamberg und Nürnberg zu Verzögerungen im Zugverkehr.

Mann meldet sich aus ICE: "will sich etwas antun"

Die Beamten suchten daraufhin nach dem Mann im genannten ICE. Sie fanden ihn tatsächlich auf einer der Zugtoiletten. Ohne Widerstand zu leisten, konnten ihn die Beamten in ihre Obhut nehmen. Der Zugverkehr konnte in diesen Minuten wieder freigegeben werden, erklärt der Pressesprecher.