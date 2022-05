Gremsdorf vor 47 Minuten

Unfälle

Zwei heftige Auffahrunfälle: Fünf Verletzte und 50.000 Euro Schaden

Zu gleich zwei heftigen Auffahrunfällen kam es in Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Dienstag (17.05.2022). Zunächst raste ein Skoda-Fahrer einem Mercedes ungebremst hinten rein. Später am Tag prallte eine Motorradfahrerin in ein weiteres Auto.