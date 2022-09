Nach zwei digitalen Auflagen lädt die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 2022 alle Abschlussklassen von Gymnasien sowie Berufs- und Fachoberschulen wieder zu Studieninfotagen in Präsenz ein. Wie die FAU Erlangen-Nürnberg erklärt, stelle sie vom 28. bis 30. September in mehr als 60 einzelnen Veranstaltungen an ihren verschiedenen Standorten ihr Fächerangebot vor.

Wege ins Ausland, Insiderwissen von den Studienbotschafter/-innen sowie Vorträge über Berufsfelder und den Arbeitsmarkt runden das Programm ab. Die Infotage haben zum Ziel, Schülerinnen und Schüler bei ihrer Studien- und Berufsentscheidung zu unterstützen. Die Fragen der Schülerinnen und Schüler sind bei den Veranstaltungen willkommen.

Alle Informationen und Vorträge finden sich unter: https://www.infotage.fau.de

Zu den diesjährigen Infotagen erwartet die Allgemeine Studienberatung der FAU (IBZ) rund 18.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Nordbayern und darüber hinaus. Die Schulen unterstützen die Veranstaltung durch Unterrichtsbefreiung.

Die Informationstage sind Bestandteil der Aktivitäten des Beratungsverbundes „Schule – Studium – Beruf“. In dem Verbund haben sich im Jahr 1975 die Universitäten und Hochschulen der Region mit der Schulberatung und den Berufsberatungen der Bundesagentur für Arbeit zusammengeschlossen, um ein abgestimmtes Konzept von Infoveranstaltungen und Einzelberatungen anzubieten, mit dem sie allen Schülerinnen und Schülern bei der Studien- und Berufsentscheidung kontinuierlich zur Seite stehen wollen.

Umfangreiche Informationen zum Thema Studium finden Sie unter: https://www.fau.de/education/.