Eschenau : Frau verliert in Gasthaus unersetzbares Geschenk

Am Abend des 28. August 2022 habe Romina Scheffler im Gasthaus Rotes Ross in Eschenau eigentlich nur ein "leckeres Schäufele" holen wollen. Zusammen mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Geldbeutel in der Hand habe sie das Gasthaus betreten, um das Abendessen abzuholen. Dann habe ihre Kleine plötzlich aufs Klo gemusst, erklärt sie im Gespräch mit inFranken.de.

Mutter verliert Geldbeutel in Eschenauer Gasthaus - abends klingelt es an der Tür

Als die beiden wieder vom Klo kamen, habe sie mit dem Geld, das sie bereits in der Hosentasche hatte, gezahlt und sei zusammen mit ihrer Tochter nach Hause gefahren. Gegen 21.30 Uhr habe es dann plötzlich an der Haustür geklingelt. "Ich dachte mir, wer klingelt denn da um die Uhrzeit noch?", erzählt Scheffler.

Als sie die Tür öffnete, habe dann die Chefin des Gasthauses vor ihr gestanden - mit ihrem Geldbeutel in der Hand. Zuerst sei sie verwundert gewesen, wie die Frau an ihre Geldbörse gekommen war. Besonders, weil sie selbst auch noch gar nicht bemerkt gehabt habe, dass sie ihn zuvor verloren hatte.

Da Romina Scheffler das Geld beim Abholen ihres Essens bereits in ihrer Hosentasche gehabt habe, sei ihr erst gar nicht aufgefallen, dass sie ihren Geldbeutel auf der Toilette liegen gelassen hatte. "Ich hab ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, dass ich den überhaupt dabei hatte", sagt sie. Deshalb hätte sich wahrscheinlich auch die Suche am nächsten Tag zunächst schwierig gestaltet. "Ich wäre wahrscheinlich ausgerastet, wenn ich den Geldbeutel nicht finde", sagt sie lachend.

Geldbeutel von großem ideellen Wert: "Hätte ich nicht ersetzen können"

Nachdem der Geldbeutel im Gasthaus gefunden wurde, hätten die Mitarbeiter*innen zuerst über viele verschiedene Ecken versucht, sie zu erreichen, um ihr mitzuteilen, dass sie ihren Geldbeutel abholen könne. Nachdem alle Versuche ihre Telefonnummer herauszufinden erfolglos geblieben waren, habe die Chefin des Gasthauses kurzerhand beschlossen, ihr den Geldbeutel am selben Abend noch persönlich vorbeizubringen.

Natürlich habe sie sich darüber sehr gefreut. So sehr, dass sie "deshalb öffentlich Danke sagen" wolle. Aktionen wie diese seien nämlich keinesfalls selbstverständlich. "Also dass dann jemand den verlorenen Geldbeutel zu Hause vorbeibringt, das habe ich so auch noch nicht erlebt", berichtet sie gerührt.

Die besondere Freude käme aber auch daher, dass der Geldbeutel für sie vor allem von großem ideellen Wert sei. "Der Geldbeutel ist schon sehr lange in meinem Besitz. Ich habe ihn von meiner Schwester geschenkt bekommen, kurz bevor sie in die Schweiz ausgewandert ist. Deshalb liegt dieser mir auch besonders am Herzen. Den Inhalt hätte ich mit viel Aufwand ersetzen können, den Geldbeutel aber nicht", erklärt sie gegenüber inFranken.de.