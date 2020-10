Frischen Wind wollte Giovanni Daniele in die Politik von Lonnerstadt bringen, als er in diesem Jahr als CSU-Kandidat bei den Brgermeisterwahlen antrat. Zu tun bekam er es mit ordentlich Gegen- statt Rckenwind. So zumindest bewertet der mittlerweile aus der Partei ausgetretene Daniele das Geschehen der vergangenen Monate.