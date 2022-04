Erlanger Frühlingsfest 2022 auf dem Schlossplatz findet von Samstag ( 16. April 2022) bis Sonntag (1. Mai 2022) statt

auf dem findet ( statt Schießbude , Luftballons , Karussell : Zwölf Schausteller*innen sorgen für verschiedene Attraktionen

, , : Zwölf sorgen für verschiedene Volksfest bietet an Ostern schöne Aktion für Kinder

schöne für Organisator freut sich auf Begegnungen: "Haben riesengroße Stammkundschaft"

Das Erlanger Frühlingsfest konnte wie andere Volksfeste wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang nicht stattfinden. 2022 ist es aber wieder so weit: Am Samstag (16. April) um 10 Uhr wird es offiziell eröffnet. Von da an kann es täglich besucht werden - und dieses Mal länger als sonst, erklärt Adam Kunstmann vom Verein zur Förderung von Messen, Märkten und Volksfesten am Mittwoch (13. April 2022).

Erlanger Frühlingsfest 2022 auf dem Schlossplatz startet bald - mit vielen Attraktionen

Glücklicherweise seien dem Fest alle Schausteller*innen erhalten geblieben, so Kunstmann. Zwölf sorgten für verschiedene Attraktionen. Der Veranstalter zählt auf: "Es beginnt mit dem Autoscooter, dann kommt ein Babyflug, ein Kinderkarussell und eine Kinderschaukel. Dann geht es weiter mit zwei Süßwarengeschäften, einem Langos-Stand, einem Biergarten, Schießbuden und Spickerbuden. Einen Luftballonstand mit Spielwarenverkauf wird es auch geben."

Täglich ist das Erlanger Frühlingsfest von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und Ostermontag wird ein Osterhase Süßes an Kinder verteilen. Außerdem kündigt der Verein Kinderbelustigung am 21. und 28. April an. Weil das fest zwei Jahre ausfallen musste, habe Kunstmann bei "verschiedenen Gesprächen, zuletzt auch mit Oberbürgermeister Florian Janik darüber verhandelt, dass es bis zum 1. Mai verlängert werden kann. Das war die letzten Jahrzehnte nicht möglich."

Nach den vielen Ausfällen in der Vergangenheit, seien die Schausteller*innen "froh, endlich mal wieder an der frischen Luft ihr Geld verdienen zu können". Auf die Gäste würden keinerlei Einschränkungen zukommen, so Kunstmann. Er selbst organisiert das Erlanger Frühlingsfest seit 40 Jahren, davor habe es sein Vater gemacht. Seit dem Ersten Weltkrieg finde das Volksfest schon statt. Hier könnten für eine Zeit lang das Weltgeschehen und der Alltag unter Freunden vergessen werden, schreibt der Verein auf der Webseite. Kunstmann freue sich, bei dieser Gelegenheit wieder vielen Menschen zu begegnen. "Wir hoffen, dass auch Leute aus dem Umland zu uns kommen. Wir haben eine riesengroße Stammkundschaft. Manchmal kommen drei Generationen, die am Erlanger Frühlingsfest immer teilgenommen haben."