Erlanger Professorin zählt zu Deutschlands wichtigsten Ärztinnen: Eine Übersicht zu Deutschlands wichtigsten Ärztinnen und Ärzten veröffentlicht das Magazin FOCUS Gesundheit jedes Jahr. Die diesjährige Ausgabe, die am Dienstag (1. Juni 2021) erscheint, dürfte in Franken auf besonderes Interesse stoßen.

Das Cover zeigt die Ernährungsexpertin Prof. Yurdagül Zopf, Leiterin des Hector-Centers für Ernährung, Bewegung und Sport des Universitätsklinikums Erlangen. Die Medizinerin gibt in einem mehrseitigen Beitrag zum Thema „Gesünder leben, länger leben“ Hinweise für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Zopf war laut Uniklinik Erlangen die erste Professorin für Klinische und Experimentelle Ernährungsmedizin in Süddeutschland und etablierte dort 2016 das Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport. Bis heute gebe es keine vergleichbare Einrichtung an anderen deutschen Uni-Klinika, die mit klinischer und experimenteller Forschung "auf höchstem Niveau" die Effekte ernährungs- und sportmedizinischer Therapien bei Krebs, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Adipositas und Nahrungsmittelunverträglichkeiten untersucht, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. „Wir entwickeln krankheitsbezogene individuelle Therapien für Patienten – das ist wirklich einzigartig“, wird Zopf zitiert.