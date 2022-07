Das Impfzentrum (Sedanstraße 1) hat Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Telefonteam ist für Fragen rund um das Impfzentrum wie bisher unter der Rufnummer 09131 86-6500 von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Medizinische Auskünfte können jedoch nicht erteilt werden.

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt berichtet, sei die Hotline an Feiertagen und Wochenenden nicht besetzt. An allen Orten stehen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna und Novavax zur Wahl. Schwangere und Kinder unter 12 Jahren werden nur im Impfzentrum und nur mit BioNTech geimpft. Für den Besuch im Impfzentrum ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.

Impfungen für Kinder

Kinder von fünf bis elf Jahren werden immer mittwochs von 13 bis 17 Uhr in einer eigenen Kinder-Impfkabine im Haupt-Impfzentrum (Sedanstraße 1) in Anwesenheit eines Kinderarztes bzw. einer Kinderärztin durchgeführt. Da innerhalb Bayerns freie Impfzentrumswahl besteht, können Kinder-Impfungen alternativ auch samstags von 9 bis 18 Uhr in der Impfstelle im ehemaligen N-Ergie-Kundenzentrum (Südliche Fürther Straße 14, Nürnberg) in Anspruch genommen werden. Termine sind über die telefonische Hotline unter der Rufnummer 0911/97450450 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr vereinbar. Alternativ ist eine Terminvereinbarung auch online unter www.impfzentren.bayern möglich. Ohne Termin wird die Impfung verabreicht, wenn es die Kapazität zulässt. Bis auf Weiteres werden Kinder auch ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft, aber nur am Mittwochnachmittag. In diesem Zeitraum wird immer auch ein Kinderarzt im Impfzentrum anwesend sein.

Ärztliche Beratung

Das Impfzentrum bietet Termine für ergebnisoffene Beratungsgespräche rund um die Corona-Impfung an. Ein erfahrener Impfarzt bzw. eine erfahrene Impfärztin informiert in einem zeitlichen Rahmen von 20 bis 30 Minuten zu Wirkungsweise und potentiellen Nebenwirkungen der Impfung und beantwortet weitere Fragen. Termine stehen zu den normalen Öffnungszeiten des Impfzentrums zur Verfügung und können über die Hotline vereinbart werden. Bei geringem Aufkommen ist auch eine Beratung ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.

Vor-Ort-Termine und Anlaufstellen in Stadt und Landkreis

Das Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt ist weiterhin mit mobilen Teams in Stadt und Landkreis unterwegs. Die Termine sind ohne Anmeldung offen für alle ab 12 Jahren:

• Montag, 25. Juli, Ebrachtalhalle Wachenroth (Schulstraße 3, 96193 Wachenroth), 13 bis 20 Uhr

• Mittwoch, 27. Juli, Impfstelle Herzogenaurach (Hintere Gasse 22a, 91074 Herzogenaurach), 9:30 bis 17 Uhr

• Donnerstag, 28. Juli, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7, 91052 Erlangen), 10 bis 20 Uhr

• Freitag, 29. Juli, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7, 91052 Erlangen), 10 bis 20 Uhr.



Im „Impf-Shop“ in den Erlangen Arcaden besteht donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 20 Uhr die Möglichkeit einer Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung. Die Impfung gibt es auch ohne Termin jeden Mittwoch im Wechsel in den Impfstellen Herzogenaurach und Höchstadt.

Bisher 571.305 Impfungen durchgeführt

In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der 28. Kalenderwoche 2022 insgesamt 831 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 492 Impfungen auf das Impfzentrum und seine Außenstellen sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen. 339 Impfungen wurden bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen. Somit wurden insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 571.305 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 202.132 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 80,2 Prozent), 161.102 Personen (63,9 Prozent) haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor.

Weitere Informationen im Internet unter https://erlangen.de/impfzentrum.

Vorschaubild: © David Young (dpa)