Erlangen aktualisiert vor 8 Minuten

Polizeieinsatz

Zwei Tote in Erlangen: Frau und Kind im Vorschulalter wohl von Hochhaus gestürzt - Hintergründe unklar

In Erlangen wurden der Polizei zwei leblose Körper am Fuße eines Hochhauses in der Nähe des Europakanals gemeldet. Es handelte sich um eine Frau und ein Kind im Vorschulalter - laut Polizei sind beide tot.