Bereits am Freitag (10. Februar 2023) erlitten zwei Teilnehmer an einer Fechtveranstaltung in einer Erlanger Studentenverbindung Kopfverletzungen und mussten zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Dies teilte die Polizei Erlangen-Stadt mit.

Gegen 20 Uhr verständigte die Rettungsleitstelle die Erlanger Polizei, nachdem eine Person mit einer stark blutenden Kopfverletzung in den Räumlichkeiten einer Erlanger Burschenschaft versorgt werden musste.

Im Rahmen einer Studentenverbindung: Junge Leute beim Fechten an Kopf verletzt

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem 21-jährigen Verletzten um einen Teilnehmer an einer Fechtveranstaltung. Der junge Mann erlitt bei dem Wettkampf eine Schnittwunde am Kopf. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass kurze Zeit vorher schon eine Person mit einer Kopfverletzung in die Klinik eingeliefert wurde. Auch diese verletzte Person hat an dem Fechtkampf in der Studentenverbindung teilgenommen.

Beide Personen erlitten bei dem Wettkampf mittelschwere Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Vorschaubild: © Phovoir/Colourbox