Zu gleich zwei körperlichen Auseinandersetzungen ist es in der Nacht von Samstag (20. August 2022) auf Sonntag (21. August 2022) in Erlangen gekommen.

Der erste Fall ereignete sich gegen 22.00 Uhr am Weidenweg im Erlangener Ortsteil Eltersdorf. Ein 19-Jähriger ging mit seiner Freundin im Bereich des Wiesengrundes spazieren, als er von drei vermummten Männern umringt wurde. Der Freundin gelang die Flucht, während der 19-Jährige von den Tätern gezwungen wurde, sich auf den Boden zu setzen. So berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Erlangen: Junger Mann von mehreren Männern angegriffen und verletzt

Kurz darauf gelang dem jungen Mann ebenfalls die Flucht. Er wurde jedoch von den Tätern verfolgt. Diese besprühten ihn mit Pfefferspray und schlugen auf ihn ein. Der 19-Jährige am rechten Arm leicht verletzt. Nachdem er über Notruf die Polizei verständigt hatte, flüchteten die drei unbekannten Männer. Der 19-Jährige konnte in seiner Befragung keine Angaben zu einem möglichen Hintergrund des ungewöhnlichen Vorfalles machen.

Bei der zweiten Auseinandersetzung wurde die Erlanger Polizei über die Rettungsleitstelle in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht darüber informiert, dass sich in der Bushaltestelle in der Drausnickstraße eine verletzte Person aufhalte.

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, handelte es sich bei der am Kopf verletzten Person um einen 21-jährigen Mann aus Forchheim. Der junge Mann war auf Höhe der Bushaltestelle von insgesamt acht Männern abgepasst worden. Diese schlugen mit Schlagwerkzeugen auf ihn ein. Dadurch erlitt der junge Mann eine Kopfverletzung, die in der Notaufnahme der Universitätsklinik versorgt werden musste.

21-Jähriger von acht Männern am Kopf verletzt

Anschließend flüchteten die Täter nach Aussage eines Zeugen mit zwei Fahrzeugen vom Tatort. Insbesondere zu einem der Fahrzeuge sind die notwendigen Ermittlungen bereits im Laufen.

Auch in diesem Fall konnte der Geschädigte keine Angaben über einen möglichen Grund für die Tat machen.

In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Mögliche Zeug*innen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09131 760 114 bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zu melden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz