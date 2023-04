Erlanger Eisdielen-Besitzer vermisst 1,70 Meter große Eiswaffel

vermisst 1,70 Meter große Zum zweiten Mal gestohlen - Jugendliche klauten sie bereits 2022

- klauten sie bereits "Macht man nicht einfach so": Benvenuto geht von geplanter Aktion aus

Mit bunten Früchten, einer Sahnehaube und Waffelrollen bestückt, stand der 1,70 Meter große Werbe-Eisbecher auffällig in Antonio Benvenutos "Eiskurier" in der Lachnerstraße 45, Erlangen. Bis zum Ostersonntag, denn am Abend fiel dem Eisdielen-Besitzer auf, dass sie fehlt. "Ich möchte, dass die Waffel wieder zurückkommt", sagt er im Gespräch mit inFranken.de entschieden. Daher sei er auch bereit zu einem Finderlohn.

Wo ist die Erlanger Eiswaffel? Bereits 2022 von "betrunkenen Jugendlichen" entwendet

100 Euro plus einen Gutschein bekomme derjenige, der dafür sorgt, dass die Eiswaffel wieder im Laden steht. Seit drei Jahren besitze er sie. "Wir haben lange gesucht, bis wir so etwas Besonderes finden konnten." 800 Euro habe sie im Neuzustand gekostet und sie wiege etwa 50 Kilogramm. Bereits im vergangenen Jahr hätten zwei "betrunkene Jugendliche" die Waffel entwendet, nach drei Tagen aber wieder zurückgestellt.

Das sei noch am Standort der "Eisliebe" passiert, bevor die Figur nach Tennenlohe umzog. Wie die Figur bei regem Betrieb abhandengekommen ist, sei reine Spekulation. "Wir gehen davon aus, dass es geplant war, denn am helllichten Tag solch eine Eiswaffel zu entwenden macht man nicht einfach so." Nun hofft der Erlanger Eisverkäufer, dass sie schnell wieder in seinen Besitz zurückkehrt. Wer ihm dazu verhelfen kann, möge sich unter der Telefonnummer 0178 4596990 bei ihm melden.