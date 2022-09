Erlangen : Bäckerei Mörtel muss nach mehr als 70 Jahren schließen

"In Erlangen und Umgebung unübertroffen gut " - große Beliebtheit bei Kundschaft

Auch Postfiliale und Lottoannahmestelle von Schließung betroffen

Die Bäckerei Mörtel in Erlangen befindet sich seit mittlerweile mehr als 70 Jahren in Familienbesitz. Bereits im Januar 1950 übernahm Peter Mörtel das Anwesen in Frauenaurach von der Familie Schultheiß. Sein Enkel Markus führt den Traditionsbetrieb heute bereits in dritter Generation.

Bäckerei Mörtel schließt trotz großem Kundenlob: Inhaber will sich noch gebührend verabschieden

Auch heute noch ist die Bäckerei Mörtel bis über die Stadtgrenzen hinaus überaus beliebt. Besonders die Torten und Brote aus Markus Mörtels Backstube sorgen dabei für viel Lob vonseiten der Kundschaft. "Beste Torten weit und breit - ein großes Lob!", "Diese Bäckerei hat das beste Brot!", "In Erlangen und Umgebung unübertroffen gut", schreiben beispielsweise einige begeisterte Kunden und Kundinnen bei Google.

Wie die Nürnberger Nachrichten jetzt berichten, muss Inhaber Markus Mörtel seine Bäckerei aber Ende Oktober aus gesundheitlichen Gründen schließen. Seine Gesundheit "spiele nicht mehr so mit, dass er morgens um 2 Uhr aufstehen könne, um dann zwölf Stunden lang in der Backstube zu stehen".

Auch die dazugehörige Postfiliale, sowie die Lottoannahmestelle seien demnach von der Schließung betroffen. Wo in Frauenaurach in Zukunft Lotto und Post unterkommen werden, sei derzeit aber noch nicht bekannt. Um sich gebührend von seinen Kund*innen zu verabschieden, werde sich Mörtel aber "schon noch etwas einfallen lassen", heißt es in der Zeitung.