In Erlangen und Umgebung findet am Samstag (7. Mai 2022) der Toy Run Day statt. Die Benefizaktion soll kranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien mit Geldspenden unterstützen. Der gemeinnützige Motorradkorso wurde bereits 1995 ins Leben gerufen. In diesem werden Hunderte von Gästen auf ihren Fahrzeugen erwartet.

Erlanger Toy Run 2022: Motorradfahrer aus ganz Deutschland erwartet

Nach zweijährigen Einschränkungen können die Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Deutschland am kommenden Samstag erneut auf ihre Motorräder, Quads und Trikes steigen. Von Dechsendorf aus rollt der Korso zur Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen. "Endlich knattert sie wieder, die kilometerlange Fahrzeugschlange, die sich vor der Coronapandemie jährlich durch Erlangen wand", heißt es vonseiten des Klinikums.

Im Gepäck haben die Bikerinnen und Biker jede Menge Spielzeug und einen Spendenscheck. "Wir freuen uns so sehr, dass unser 28. Toy Run schon fast wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann", sagt Marion Müller, Vorsitzende des Vereins "Toy Run – Träume für kranke Kinder Erlangen" und leitende Erzieherin der Kinderklinik. "Wir erwarten Hunderte von Gästen auf ihren Fahrzeugen.“

Die Kolonne wird voraussichtlich gegen 13 Uhr in der Loschgestraße eintreffen und dort von den jungen Patientinnen und Patienten, ihren Familien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von den Balkonen aus in Empfang genommen. "Die Erlangerinnen und Erlanger wissen längst, dass die scheinbar hartgesottenen Bikerinnen und Biker ein weiches Herz haben, wenn es um kranke Kinder und Jugendliche geht", teilt die Erlanger Kinderklinik mit. Mit viel Liebe zum Detail schmückten sie jedes Jahr ihre Fahrzeuge - "manche hüllen sich sogar in plüschige Kostüme".

Biker überreichen kranken Kindern Spielsachen und posieren für Fotos

Beim Event vor der Kinderklinik überreichen die Fahrerinnen und Fahrer viele Spielsachen und posieren für Fotos. Die Einzelpersonen und Motorradclubs haben auch wieder zahlreiche Schecks über kleine und große Summen im Gepäck.

Der Korso startet um 12.30 Uhr am Heusteg in Dechsendorf und nimmt diese Route: entlang des Dechsendorfer Weihers, Kreisstraße ERH31 nach Möhrendorf, Staatsstraße 2244 gen Süden nach Erlangen, Bayreuther Straße, Spardorfer Straße, Palmstraße und Neue Straße.

Vor der Kinderklinik wird bei Livemusik von Hank Davison & Band sowie mit Essen und Getränken gefeiert. Alle Gäste werden gebeten, einen Kaffeebecher mitzubringen, um Müll zu reduzieren.

Benefizaktion brachte im vergangenen Jahr 20.000 Euro an Spenden

Marion Müller, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins "Toy Run - Träume für kranke Kinder Erlangen" ist seit Tag eins dabei. Sie erklärte inFranken.de schon im Februar alles über Ziel und Erfolg der Veranstaltung. So gab es 2021 etwa einen Toy-Run-Tag ohne Konvoi. Die Motorrad-Clubs schickten je zwei Vertreter, die jeweils zu einem bestimmten Termin zur Erlanger Kinderklinik kamen und Grüße und Spenden für die kranken Kinder brachten.

Das Technische Hilfswerk (THW) war vergangenes Jahr sogar mit Kranwagen unterwegs, um die “Kinder zu bespaßen und ihnen Geschenke auf den Balkon zu bringen“. Durch die Arbeit im Vorfeld waren laut Müllers Schilderung mehr als 40 Leute vor Ort - und viele mehr im Hintergrund aktiv. So kamen im Jahr 2021 20.000 Euro an Spenden zusammen.

Bei den vergangenen Toy Runs seien die Kinder “mit voller Begeisterung“ dabei gewesen, berichtete die Vorsitzende. Sie unterstrich den Stellenwert der Aktion: Vor allem in Zeiten von Corona brauchten die Patienten "Hilfe und Abwechslung" im Klinikalltag. Beim Toy Run Day könnten die Kinder und Jugendlichen die Unterstützung lautstark (durch den Sound der Maschinen) hören. "Das heißt: Wir haben euch nicht vergessen, helfen euch und sind an eurer Seite", sagte Müller.

Kinderklinik Erlangen: Kranke Kinder können auch online unterstützt werden

Überdies können die Patienten der Erlanger Kinderklinik auch 2022 wieder online unterstützt werden. Auch entsprechende Toy-Run-T-Shirts sind erhältlich. Alle weiteren Informationen zum Toy Run 2022 gibt es bei der gemeinnützigen Organisation direkt - per E-Mail unter info@toyrun.de oder telefonisch unter den Rufnummern 09131/8541207 oder 0179/5982389.