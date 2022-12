Am Montagabend kurz vor 20 Uhr kam es im Bereich eines Discounters am Schlossplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf eine Person mit leichten Verletzungen in die Notaufnahme der Klinik eingeliefert werden musste.

Vorangegangen war ein verbaler Streit zwischen zwei polizeibekannten Männern im Alter von 37 und 46 Jahren. Im Zuge dieses Streites schlug der 37-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht; ein weiterer bislang unbekannter Täter unterstütze ihn dabei, indem er auch auf den 46-Jährigen einschlug.

Stark alkoholisiert und gewaltbereit - Streit vor Discounter eskaliert

Nachdem mehrere Zeugen den Vorfall beobachten konnten, gelang es diesen, die Streithähne zu trennen. Kurz danach trat der unbekannte Täter den am Boden liegenden 46-Jährigen noch mit dem Fuß gegen den Kopf; anschließend ergriff er die Flucht.

Die an der Körperverletzung beteiligten Männer waren zum Teil erheblich alkoholisiert - im Spitzenwert mit 2,96 Promille. Der Hintergrund der Auseinandersetzung konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Vorfall wird als Strafanzeige der gefährlichen Körperverletzung der Staatsanwaltschaft zugeleitet.

Aus der Region: Schüler (15) flüchtet mit Messer vor der Polizei

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)