Die Stadtführungssaison in Erlangen startet im März und wieder hat der Erlanger Tourismus und Marketing Verein (ETM) eine abwechslungsreiche Auswahl an Themenführungen im Angebot. Kurz vor dem Internationalen Frauentag startet als erste Tour die Führung „Frauengeschichte(n) in Erlangen“ am 6. März 2022, Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V.

Die große Themenvielfalt der Stadtführungen des ETM traf auch 2021, trotz der Corona Pandemie, auf ein reges Interesse. Für dieses Jahr haben sich die Erlanger Stadtführer*innen gemeinsam mit dem ETM wieder ein breites Angebot überlegt. Auch 2022 gibt es besondere Themenführungen, wie eine entsprechende Führung über die Geschichte von Siemens in Erlangen oder zum Thema Historische Verkehrswege.

Neu ist die Führung „Wie’s damals war…“, bei der – wie der Name schon sagt – Geschichten aus dem historischen Erlangen erzählt werden. Insgesamt bietet sich 38 Mal die Gelegenheit, Erlangens Stadtgeschichte von unterschiedlichen Blickwinkeln zu entdecken.

Gestartet wird mit der Führung über Frauengeschichte(n) in Erlangen. Die Geschichte von Frauen ist vielfältig und facettenreich – auch in Erlangen. Der Themen-Rundgang mit der Stadtführerin gibt Einblick in das Wirken und Schaffen von Hugenottinnen, Wissenschaftlerinnen und Hausfrauen aus Erlangen.

Zwar standen häufig die Männer im Vordergrund der Chroniken der Geschichte, dennoch prägten auch die

Frauen entscheidend die Geschichte mit. Die Frauen wirkten oft im Stillen und erkämpften sich Schritt für

Schritt mehr Rechte.

Die Touren starten im März mit folgenden Themen:

Sonntag, 06.03.2022, 15:00 – 16:30 Uhr Frauengeschichte(n) in Erlangen Treffpunkt: Am Eingang der Hugenottenkirche, Hugenottenplatz.

Sonntag, 13.03.2022, 15:00 – 16:30 Uhr Christian Erlang – Die Hugenottenstadt Erlangen Treffpunkt: Am Eingang der Hugenottenkirche, Hugenottenplatz.

Samstag, 19.03.2022, 15:00 – 16:30 Uhr Christian Erlang – Die Hugenottenstadt Erlangen Treffpunkt: Am Eingang der Hugenottenkirche, Hugenottenplatz.

Samstag, 26.03.2022, 15:00 – 17:00 Uhr Das Himmelreich zu Erlangen – Eine spannende Spurensuche Treffpunkt: Martin-Luther-Platz vor dem Stadtmuseum



Die 90-minütigen Führungen kosten 8,00 EUR für Erwachsene, die 120-minütige Führung 10,00 EUR. Kinder bis 12 Jahre zahlen jeweils 3,00 EUR. Tickets erhalten Sie direkt bei unserer Stadtführerin. Kommen Sie einfach zum Treffpunkt der Führungen.

Bitte informieren Sie sich vor Antritt der Tour, ob und zu welchen Bedingungen die Führungen stattfinden.

Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen für Führungen. Bitte informieren Sie sich vor Antritt der Tour, ob und zu welchen Bedingungen die Führungen stattfinden.