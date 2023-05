Bei allen eigenen Bauprojekten wird die Stadt sich künftig nach dem „Leitfaden nachhaltige und energieeffiziente Gebäude für den Bereich Städtische Gebäude“ richten. Wie die Stadt Erlangen berichtet, hat dies der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des Stadtrats beschlossen. Der „Leitfaden nachhaltiges Bauen“ konkretisiert ein wichtiges Maßnahmenbündel zur Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch. Er legt Anforderungen an die nachhaltige Gestaltung von Gebäuden fest, sowohl bei Sanierungsprojekten als auch bei Neubauten.

Der Leitfaden beinhaltet bereits bestehende Anforderungen wie die solare Baupflicht, technische Vorgaben zum Wärmeschutz von Gebäuden (U-Werte) sowie Anforderungen zur Biodiversität und zum Umgang mit Niederschlagswasser. Zudem werden CO2-Emissionen von Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus bilanziert.

Darüber hinaus wurden weitere Anforderungen hinzugefügt, darunter der Neubaustandard Effizienzhaus 40 / Effizienzgebäude 40, der Effizienzhausstandard 55 bei Generalsanierungen, Anforderungen an nachhaltige Baustoffe sowie die Selbstverpflichtung zur Nachrüstung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden.

Durch die Bündelung sämtlicher Vorgaben und Anforderungen an das nachhaltige Bauen in einem zentralen Dokument, wird die ämterübergreifende Planung und Errichtung vereinfacht, so Planungs- und Baureferent Josef Weber. Zudem wird durch die neuen Anforderungen die Nachhaltigkeit bei Neubau- und Sanierungsprojekten unter städtischer Beteiligung verbessert.